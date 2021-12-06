Расходы на персонал компании в январе-сентябре 2021 года выросли на 157 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Группа "Метинвест" с начала 2021 года увеличила заработные платы производственному и административному персоналу на украинских активах на 25%.

Об этом сообщается в отчете по предварительным финансовым результатам компании за три квартала 2021 года.

Согласно сообщению, повышение зарплат сотрудников группы "Метинвест" произошло в мае и сентябре.

Читайте также"Метинвест" за 9 месяцев 2021 года заплатил 1,1 миллиард долларов налоговТаким образом, по данным компании, расходы на персонал компании в январе-сентябре 2021 года выросли на 157 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается в отчете, выручка компании в январе-сентябре 2021 года выросла на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,6 млрд долл., а показатель EBITDA (объём прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) показал рост в 4 раза – до 6,1 млрд долл.

За обозначенный период компания увеличила объем капитальных инвестиций на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 822 млн долл., и заплатила 1,1 млрд долл. налогов.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского.

Автор: Иван Бойко