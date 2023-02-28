51-летний американец обогнал 71-летнего француза Бернара Рено, вырвавшегося на лидерскую позицию.

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск вернулся на лидерство мирового рейтинга самых богатых людей мира. Как сообщает Bloomberg, американец обогнал француза Бернара Рено, который некоторое время был первым.

Это стало возможным благодаря курсу акций Tesla, который вырос в цене почти на 70%. С начала января акции этого предприятия выросли практически вдвое.

Акции Tesla выросли до $207,63 за штуку на бирже Нью-Йорка. Такое увеличение стало реальностью в том числе и благодаря увеличению спроса на автомобили компании после снижения цен на выбранные модели.

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Теперь состояние Маска составляет 187,1 млрд долларов – благодаря этому он снова в лидерах рейтинга. У второго Бернара Арно 185,3 млрд состояния. Отметим, что 73-летний француз стоит за мощным производителем товаров роскоши Louis Vuitton.

За два месяца года Маск увеличил свое состояние на 44,1 млрд евро. В 2023-год 51-летний американец имел имущества на сумму 137 млрд евро. Тогда он стал первым человеком в мире, который так стремительно скатился с отметки в 200 млрд евро – причиной этому стало падение акций Tesla.

В конце прошлого года Маск занимался благотворительностью, передав акции Tesla на сумму 1,9 млрд евро неназванным организациям. Однако Bloomberg не считает, что такой шаг американца как-то повлиял на его состояние.

Маск также купил Twitter в октябре – как раз в период, когда Tesla столкнулась с большой конкуренцией на рынке. Инвесторы этой компании были обеспокоены тем, что американец переключил свое внимание на соцсеть.

Выходки Илона Маска: что известно

Илон Маск пообещал уйти с должности генерального директора компании, однако пока назначил на это место свою собаку.

51-летний американец назвал "Революцию Достоинства" государственным переворотом и сразу почувствовал критику.

Кроме этого Маск неудачно пошутил о китайском шаре-шпионе, которая летала над США.

В ОП Украины обвинили Маска в подыгрывании российской пропаганде. По мнению Подоляка, Илон искусственно снижает популярность официальных страниц украинской власти в Twitter.

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