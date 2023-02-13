Основатель компании SpaceX известен своими неоднозначными высказываниями и "шуточками" в социальных сетях.

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск отметился неудачной шуткой по поводу ликвидации китайского шара-шпиона со стороны Пентагона.

Речь идет об аэростате, который американская разведка зафиксировала в небе над своими территориями 28 января, когда его заметили над Аляской. Позже об этом стало известно СМИ, которые подхватили тему о "шпионском шаре" и стали регулярно информировать о передвижении объекта в небе, вынудив Вашингтон перейти к более решительным действиями.

В частности, 4 февраля президент США Джо Байден отдал приказ ликвидировать шпионский аэростат. Сообщалось, что он был уничтожен ракетой одного из самолетов.

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На этой теме попытался "сыграть" Илон Маск, написав неоднозначную шутку по поводу шара-шпиона в своем Twitter.

"Не волнуйтесь, просто некоторые из моих друзей заходят…", - написал он, украсив свою публикацию смайликами с инопланетянином и летучей тарелкой.

Скандальные высказывания Илона Маска

Напомним, что новый владелец Twitter достаточно часто "играет" со своей аудиторией, публикуя в своем блоге шутки или личные комментарии, которые вызывают те или иные скандалы.

Недавно Маск отметился своим нелепым объяснением решения компании SpaceX, которая на прошлой неделе ввела ограничения на использование украинскими военными спутникового интернет-сервиса для управления дронами. Он заявил, что таким образом компания пытается предотвратить перерастание "конфликта" в мировую войну.

Также ранее он попал в несколько скандалов из-за своих высказываний о Крыме и войне в Украине. В январе он назвал шаги по освобождению Крыма Украиной "неуместными", а в сентябре 2022 год предложил свой "мирный план" для завершения российско-украинской войны. Последний включил в себя проведение повторных референдумов на временно оккупированных территориях Украины.

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