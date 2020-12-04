Сокрушительного удара по экономике не будет, прогнозирует Михаил Кухар.

В случае введения в Украине локдауна ее экономика не понесет сокрушительного удара, а падение ВВП в четвертом квартале 2020 года составит до 3,7%, а не 7%, как прогнозируют.

Об этом заявил экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар в эфире ток-шоу "Право на власть".

Падение ВВП в случае локдауна, по мнению эксперта, не будет большим, чем было этой весной.

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"Конечно, это год рецессии. Конечно, это потеря ВВП 5,2%. Но несмотря на это, мы пережили кризис, последний месяц остался, можно сказать гораздо лучше, чем ожидалось. Если мы посмотрим на прогнозы, на меморандум МВФ, даже на действующий прогноз Национального банка Украины... ожидалось падение еще на 7% ВВП еще четвертого квартала. Оно будет не более 3,7%", - прогнозирует он.

Кухар предполагает, что локдаун могут ввести с начала декабря, но сокрушительного удара по экономике это не принесет. По его словам, 2021 год в Украине будет годом роста экономики.

Локдаун и экономика Украины: важные новости

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Автор: Юрий Годован