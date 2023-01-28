Курс гривни к евро сегодня составляет 43,70 грн/евро.

Стало известно, как изменился курс валют на выходных. Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек – до 40,55 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и составляет 43,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,05 грн за долл., евро - 43,00 грн за евро.

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Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину в стране был плавающий курс гривни. 21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Недавно также стало известно, что в Украине могут измениться ставки по депозитам. Такие меры будут способствовать стабилизации работы банковской системы.

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