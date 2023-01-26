С 11 февраля увеличиваются нормативы формирования банками обязательных резервов для средств по требованию и средств на текущих счетах.

В Украине должны продолжить расти ставки доходности по гривневым и валютным депозитам в связи с принятым Национальным банком решением об увеличении обязательного резервирования для банков.

Как собщается на официальном сайте Нацбанка, увеличиваются нормативы формирования банками обязательных резервов для средств по требованию и средств на текущих счетах.

"С 11 февраля увеличиваются нормативы формирования банками обязательных резервов для средств по требованию и средств на текущих счетах с 5% до 10% – в национальной валюте и с 15% до 20% – в иностранной валюте. Дополнительно с 11 марта будут повышены на 10 процентных пунктов нормативы формирования банками обязательных резервов для средств по требованию и средств на текущих счетах физических лиц как в национальной, так и в иностранной валютах", - говорится в сообщении.

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При этом регулятор ожидает, что такие меры будут способствовать стабилизации работы банковской системы.

"Принятое решение будет способствовать снижению профицита ликвидности в банковской системе. Это, со своей стороны, побудит банки к более активной конкуренции за срочные средства вкладчиков и соответственно будет способствовать повышению ставок по гривневым активам и росту доли срочных депозитов", - говорится в сообщении.

Учетная ставка в условиях войны:

24 февраля Россия вторглась на территорию независимой Украины.

3 марта 2022 года Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 10%.

2 июня правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых.

21 июля Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25% после ее повышения до этого уровня в июне.

8 сентября Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 25%.

20 октября 2022 года Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25%.

8 декабря 2022 года Нацбанк в четвертый раз сохранил учетную ставку на уровне 25%.

26 января 2023 года Нацбанк пятый раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 25%.

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