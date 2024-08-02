Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, евро – 44,38 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 2 августа, вырос на 10 копеек и составляет 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,38 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 7 копеек и составляет 41,52 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,42 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 45,00 грн/евро (курс продажи – 44,83 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,14 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу снова установлен на уровне 44,40 грн/евро.

По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, по всем признакам до конца августа на рынке может продолжаться "передышка", когда, например, курс доллара, хоть и будет находиться в новых пределах (40,7-41,7 грн/долл.), однако на рынке по-прежнему будет действовать система валютных изменений с незначительными разновекторными колебаниями, которые не будут угрожать неконтролируемым курсовым процессам.

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