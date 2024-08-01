Курс гривны к евро установлен на уровне 44,40 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,14 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 13 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта осталась на предыдущем уровне. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на пятницу снова установлен на уровне 44,40 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,16/41,18 грн/долл., евро - 44,43/44,44 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,30 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос также на 15 копеек и составляет 45,00 грн/евро (курс продажи - 44,79 грн/евро).

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что до конца августа на рынке может продолжаться "передышка", когда, например, курс доллара, хоть и будет находиться в новых пределах (40,7-41,7 грн/долл.), однако на рынке по-прежнему будет действовать система валютных изменений с незначительными разновекторными колебаниями, которые не будут угрожать неконтролируемым курсовым процессам.

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