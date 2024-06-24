Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,82 грн, евро – 43,86 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 24 июня, снизился на 5 копеек и составляет 40,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 44,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,25 грн, евро – по курсу 43,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не менялся и составляет 40,82 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен – 43,86 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 40,83 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 6 копеек – до 44,04 грн/евро (курс продажи – 43,85 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 24 июня,официальный курс доллара к гривне на уровне 40,45 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 43,23 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 20 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

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