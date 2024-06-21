Курс гривны к евро установлен на уровне 43,23 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 24 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,45 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 43,23 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 20 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,42/40,44 грн/долл., евро - 43,23/43,24 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 40,85 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 10 копеек - 44,10 грн/евро (курс продажи - 43,90 грн/евро).

Курс доллара в "ПриватБанке" в пятницу, 21 июня, снизился на 5 копеек и составляет 40,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 44,15 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в конце июня курсовые колебания будут происходить чуть ли не ежедневно, однако в новых коридорах.

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