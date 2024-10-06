За последние несколько дней польский злотый в Украине потерял 21 копейку, хотя ранее его курс оставался стабильным.

Обменный курс польского злотого к украинской гривне за последние три дня снизился на 21 копейку. Об этом сообщает 24 Канал.

Отмечается, что по состоянию на 5 октября 1 000 злотых при обмене в банках стоили 10 410 гривен, а в пунктах обмена валют - 10 600 гривен:

"По состоянию на октябрь 2024 года, обменный курс польского злотого к украинской гривне существенно снизился. Дело в том, что только за последние три дня польская валюта потеряла 21 копейку в стоимости".

Издание отмечает, что согласно официальному курсу НБУ, стоимость польской валюты в Украине сейчас составляет 10,57 гривны. В то же время в обменниках в среднем покупка злотого по состоянию на 5 октября составляла:

в банках - 10,41 гривны;

в обменниках - 10,60 гривны.

"Впрочем, за последние несколько дней польский злотый в Украине потерял 21 копейку, хотя ранее его курс оставался стабильным. Поэтому, вероятно, стоит пока воздержаться от обмена валюты, ожидая более благоприятных условий", - говорится в статье.

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В НБУ рассказали, сколько стоят 100-долларовые купюры образца 2006 года. Как сообщили в учреждении, банкноты доллара 2006 года обязаны принимать в кассах банков и обменников.

Также УНИАН сообщал, что 1 октября в Украине вступили в силу новые правила для карточных переводов. Так, перевести с карты на карту каждого украинца в течение одного месяца можно только 150 тысяч гривен.

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