Все банкноты доллара 2006 года обязаны принимать в кассах банков и обменников.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься банковскими учреждениями к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Отмечается, что с целью урегулирования недоразумений при осуществлении валютно-обменных операций и минимизации влияния человеческого фактора при определении степени изношенности иностранной валюты НБУ осуществил комплекс мер, направленных на решение ситуации.

Так, со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции:

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"Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования".

При этом с банкнотами, которые имеют признаки значительного износа, должны осуществляться операции инкассо по тарифам банков и небанковских финансовых учреждений. Банки и небанковские учреждения, которые проводят такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот и тарифы инкассо.

"Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что не устанавливали никаких ограничений относительно года выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала, зато нормативно-правовыми актами Нацбанка прямо запрещено финучреждениям устанавливать любые подобные ограничения:

"Принципиальная позиция регулятора такова: в случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований НБУ, но и как потенциальный признак мошеннической деятельности".

По фактам нарушений нормативно-правовых требований Национального банка, изложенных в обращениях потребителей финансовых услуг, введен усиленный контроль и будут приниматься надлежащие меры воздействия - включая приостановление возможности осуществления отдельных видов валютных операций.

В частности, Национальный банк в зависимости от уровня совершенного правонарушения, с соблюдением принципа адекватности, будет применять меры воздействия, предусматривающие максимальный размер штрафа:

к банкам - в размере до 400 000 гривен и планируется его увеличение за существенные нарушения;

к небанковским финансовым учреждениям - в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.

"В случае нарушения прав потребителя банком или небанковским финансовым учреждением потребителю следует обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковского финансового учреждения. Если нет реакции со стороны руководства, следует обратиться в Национальный банк", - рекомендуют в НБУ.

Банковские операции в Украине - последние новости

С 1 октября в Украине вступили в силу новые правила для карточных переводов. Так, перевести с карты на карту каждого украинца в течение одного месяца можно только 150 тысяч гривен.

Также УНИАН сообщал, каким будет курс доллара в ближайшие дни. По прогнозам эксперта, стоимость американской валюты будет умеренно расти.

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