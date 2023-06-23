Продать доллар в среднем можно по курсу 36,78 грн, евро - 40,40 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 23 июня, в очередной раз остался на прежнем уровне - 37,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослабился на 17 копеек и составляет 41,07 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,78 грн за долл., евро - 40,40 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, по прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе наличный валютный рынок находиться в состоянии "относительного покоя": так, при незначительных текущих курсовых колебаниях, которые не превысят 0,5 грн, курсовые рамки будут иметь такой вид: 37-38 грн/долл. и 40-41,5 грн/евро.

В июле же, по словам Лесового, ситуация на наличном валютном рынке очевидно будет стабильной и прогнозируемой, наличный курс, скорее всего, будет колебаться в пределах 36,7-37,7 грн/долл., 40-41,5 грн/евро. В целом в следующем месяце продолжится тенденция к постепенному объединению официального, банковского и розничного валютных курсов в один.

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