Курс гривни в столичных обменниках ослаб сразу на 20 копеек.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 17 августа, ослаб на 20 копеек – до 40,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня ослабла на 5 копеек – до 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,60 грн за долл., евро – 40,00 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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