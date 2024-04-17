Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,84 грн, евро - 42,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 17 апреля, вырос на 5 копеек и составляет 39,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня, в свою очередь, не изменился и составляет 42,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,25 грн, евро - по курсу 41,85 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 39,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен и составляет 42,55 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек - до 39,80 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 39,70 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос также на 5 копеек и составляет 42,90 грн/евро, а курс продажи - 42,70 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 17 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,57 грн/долл., таким образом, гривна осталась на уровне предыдущего показателя. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,12 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Следует отметить, что аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 19 апреля будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 38,70 до 40 грн/долл.

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