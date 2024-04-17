Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 17 апреля, остался на прежнем уровне - 39,80 гривны за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,35 гривны за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 42,80 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,15 гривны за евро.
Курс валют Киев
В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек - до 39,80 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 39,70 гривны.
Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос также на 5 копеек и составляет 42,90 грн/евро, а курс продажи - 42,70 грн/евро.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил на среду, 17 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,57 грн/долл., таким образом, гривна осталась на уровне предыдущего показателя. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,12 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.
Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 16 апреля, вырос на 25 копеек и составляет 39,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера не менялся и составляет 42,85 грн за евро.