Продать доллар можно в среднем по курсу 39,35 грн, евро - 42,15 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 17 апреля, остался на прежнем уровне - 39,80 гривны за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,35 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 42,80 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,15 гривны за евро.

Курс валют Киев

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек - до 39,80 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 39,70 гривны.

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Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос также на 5 копеек и составляет 42,90 грн/евро, а курс продажи - 42,70 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 17 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,57 грн/долл., таким образом, гривна осталась на уровне предыдущего показателя. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,12 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 16 апреля, вырос на 25 копеек и составляет 39,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера не менялся и составляет 42,85 грн за евро.

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