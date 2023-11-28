Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,15 грн.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 28 ноября, подешевел на 5 копеек – 37,40 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 40,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,90 грн, евро - по курсу 39,90 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 41,15 грн.

Курс валют в Украине

Сегодня, 28 ноября, подорожал на 3 копейки – до 37,73 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,25 грн за доллар. Курс евро по гривне сегодня не изменился и составляет 41,05 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,50 грн за евро.

Национальный банк повысил курсы валют по гривне. Так, официальный курс НБУ относительно доллара сегодня установлен на уровне 36,22 грн/долл. - на 17 копеек больше, чем предыдущего дня. Официальный курс евро к грвине вырос на 30 копеек до 39,66 грн/евро.

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