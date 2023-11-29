Эксперты допускают ослабление гривни на межбанке.

Экономические эксперты спрогнозировали, каким может быть курс доллара в Украине до конца 2023 года. Речь идет как о безналичном, так и о наличном курсах.

Как пишет Минфин, по мнению директора департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александра Печерицына, если НБУ и дальше будет продолжать свою нынешнюю политику, тогда курс доллара на межбанке останется в пределах 36 - 36,5 грн/долл. Ослабление гривни он допускает лишь до уровня, который предшествовал "управляемой гибкости" курса - 36,8-36,9 грн/долл.

Как отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук, скорее всего, до конца года гривня на межбанке таки ослабнет, ориентировочно к 37 грн/долл.

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Такого же мнение придерживается и директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько. Она уверена, что безналичный доллар будет находиться в пределах 36 - 37 грн/долл.

Что же касается курса доллара на наличном рынке, то, по мнению Золотько, он будет колебаться в пределах 37,1 - 38,4 грн/долл.

Курс доллара на 29 ноября

Напомним, Национальный банк Украины на 29 ноября установил официальный курс доллара на уровне 36,36 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

А официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 39,82 грн/евро, то есть гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

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