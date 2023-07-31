Увеличение объемов приобретения наличной валюты на прошлой неделе было ситуативным, и именно оно вызвало колебания наличного курса.

Наличная гривня ослабела на прошлой неделе, но это ослабление, вероятнее всего, будет непродолжительным, сообщается в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

"На наличном рынке курс гривны ослабел на 1,2% до 37,0-37,8 грн/долл. в среднем в системно важных банках. За четыре рабочих дня население приобрело валюты больше, чем продало, впервые с начала июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на межбанковском рынке клиенты банков (юридические лица) продали валюты лишь на 94 млн долларов меньше, чем приобрели, а НБУ уменьшил недельный объем интервенций по продаже валюты на 41% - до 350 млн долларов.

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По словам аналитиков компании, в целом ситуация на валютном рынке не претерпела особых изменений, интерес населения к приобретению валюты для размещения на депозитах почти не изменился.

"Увеличение объемов приобретения наличной валюты на прошлой неделе было ситуативным, и именно оно вызвало колебания наличного курса, которое, вероятно, будет краткосрочным. А межбанковский рынок частично оправился после срыва Россией зернового соглашения, нуждаясь в меньшем объеме интервенций НБУ", - сказано в сообщении.

Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 31 июля, остался на уровне предыдущего показателя - 37,80 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и сегодня составляет 41,95 грн/евро.

Ранее в НБУ сообщили, что ослабление наличного курса гривни, которое наблюдается в последние дни, связано с прекращением работы "зернового коридора" и российскими обстрелами портовой инфраструктуры, при этом ситуация является вполне контролируемой. По словам главы НБУ Андрея Пышного, в Нацбанке не рассматривают ситуативные коррекции, которые сейчас происходят на наличном рынке, как определенный фактор, который заставил бы тревожиться или был свидетельством того, что меняется тренд.

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