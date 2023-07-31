Продать доллар в среднем можно по курсу 37,00 грн, евро - 41,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 31 июля, остался на уровне предыдущего показателя - 37,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и сегодня составляет 41,95 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,00 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

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Курс валют в "Приватбанке" - последние данные

Как сообщал УНИАН, курс наличного доллара в "Приватбанке" 29 июля подешевел на 10 копеек - до 37,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении не менялся и составлял 41,95 грн/евро.

Что будет с курсом валют в Украине - прогноз эксперта

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, наличный курс доллара в Украине до 2 августа в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,55 до 37,90 грн/долл.

В обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в пределах от 36,60 до 37,75 грн/долл. А котировки наличного евро в банках при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 41,50 до 41,90 грн/евро, в обменниках финкомпаний - от 41,70 до 41,80 грн/евро, прогнозирует эксперт.

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