Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 31 июля, остался на уровне предыдущего показателя - 37,80 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и сегодня составляет 41,95 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,00 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.
Курс валют в "Приватбанке" - последние данные
Как сообщал УНИАН, курс наличного доллара в "Приватбанке" 29 июля подешевел на 10 копеек - до 37,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении не менялся и составлял 41,95 грн/евро.
Что будет с курсом валют в Украине - прогноз эксперта
По прогнозу аналитика Алексея Козырева, наличный курс доллара в Украине до 2 августа в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,55 до 37,90 грн/долл.
В обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в пределах от 36,60 до 37,75 грн/долл. А котировки наличного евро в банках при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 41,50 до 41,90 грн/евро, в обменниках финкомпаний - от 41,70 до 41,80 грн/евро, прогнозирует эксперт.