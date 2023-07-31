Курс доллара остался на уровне предыдущего показателя.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" сегодня, 31 июля остался на предыдущем уровне - 37,55 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро в финучреждении подешевел на 10 копеек и составляет 41,85 грн/евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,84 грн.

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Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,95 грн/долл., евро - 40,85 грн/евро.

Курс валют в обменниках сегодня

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 31 июля, остался на уровне предыдущего показателя - 37,80 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,95 грн/евро.

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Аналитик Алексей Козырев считает, что курс наличного доллара в ближайшие дни в большинстве банков будет находиться в рамках коридора покупки и продажи от 36,55 грн/долл. до 37,90 грн/долл. В обменниках финансовых компаний коридор курсов покупки и продажи американской валюты будет находиться в пределах от 36,60 до 37,75 грн/долл.

По словам эксперта, из-за того, что практически не работает "зерновой коридор", Национальному банку придется активно продавать валюту, чтобы удерживать и закрывать дефицит валюты на рынке. По подсчетам Козырева, за неделю ему нужно потратить на это от 400 до 600 миллионов долларов.

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