Курс гривни к евро ослаб до 33,14 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 8 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,89 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,14 грн/евро, то есть гривня ослабла на 24 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 8 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2789,23 (7 апреля – 2783,84)

100 EUR – 3313,88 (7 апреля – 3289,8)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,87/27,89 грн/долл., к евро – на уровне 33,15/33,16 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 7 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,84 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий