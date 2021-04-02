Курс гривни к евро ослаб до 32,84 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 5 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,96 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,84 грн/евро, то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 25апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2795,55 (2 апреля – 2783,24)

100 EUR – 3283, 65 (2 апреля – 3270,03)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,02/28,04 грн/долл., к евро – на уровне 32,97/33,00 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 2 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,83 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий