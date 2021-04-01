Курс гривни к евро ослаб до 32,70 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 2 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,83 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,70 грн/евро, то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 2 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2783,24 (1 апреля – 2782,26)

100 EUR – 3270, 03 (1 апреля – 3262,9)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,70/27,90 грн/долл., к евро – на уровне 32,40/32,75 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 1 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,82 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий