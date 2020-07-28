К середине недели гривня продолжает укрепляться

Курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,45 гривни/евро

Национальный банк Украины на среду, 29 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,68 гривни/доллар, то есть гривня начала укрепляться по сравнению с показателями прошлой недели.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,45 гривни/евро.

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Официальный курс

Нацбанк на 29 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,68 (28 июля – 27,75)

100 EUR – 32,45 (28 июля – 32,60)

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 28 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,75 гривни/доллар, то есть гривня начала укрепляться по сравнению с показателями прошлой недели.

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