Курс гривны к евро пока стабилизировался.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 3 копейки – до 42,03 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны не изменился и составляет 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 41,20 грн за долл., евро – 39,50 грн за евро.

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Вчера, 1 октября, курс гривны к доллару укрепился на 15 копеек – до 42,00 грн/долл., а относительно евро снизился на 10 копеек и составил 40,80 грн/евро.

Курс валют во время войны в Украине - что известно

Национальный банк Украины 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проект государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел Средний курс гривны 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

Экономический эксперт Даниил Монин назвал два варианта развития события на украинском валютном рынке в октябре. Согласно одному из них наличный курс доллара может вырасти до отметки в 45 грн / долл.

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