Экономист прогнозирует девальвацию гривни.

Экономический эксперт Даниил Монин назвал два варианта развития события на украинском валютном рынке в октябре. Согласно одному из них наличный курс доллара может вырасти до отметки в 45 грн/долл.

Как пишет "Телеграф", каждый из сценариев предполагает наличие или отсутствие финансовой помощи МВФ и ЕС.

"Если мы получаем финансовую помощь, НБУ продолжает продавать доллары банкам для поддержания курса, и удерживает наличный курс в пределах 43 гривень", – отметил Монин. Видео дня

По его мнению, более вероятным все же будет другой сценарий: официальная девальвация гривни к доллару, которая потянет за собой рост курса наличного доллара до 43-45 гривень:

"За последнюю неделю на поддержку курса гривны НБУ потратил 867 миллионов долларов, что очень много. Если Нацбанк хочет сохранить до конца года золотовалютные резервы в 20 миллиардов долларов, а он это хочет, девальвация гривны самый разумный шаг".

Курс валют в Украине: каким будет доллар в 2023 году

Напомним, 13 сентября Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год.

В проект госбюджета включили прогноз, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

По мнению экономистов, теоретически такой сценарий вполне возможен:

"На следующий год официальный курс предусмотрен в среднем 42 грн/долл., а на конец года 50 грн/долл. Это один из возможных сценариев. Теоретически он возможен".