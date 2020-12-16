Курс доллара снизился до 27,74 гривни, а курс евро вырос до 33,80 гривни.

Национальный банк Украины на четверг, 17 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,74 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеКоррекция доллара: эксперт спрогнозировал курс валют в УкраинеСогласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,80 гривни/евро, то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2773,73 (16 декабря – 2775,9)

100 EUR – 3380,21 (16 декабря – 3368,97)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,80/27,82 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,90/33,92 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 16 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,76 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий