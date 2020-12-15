Национальный банк Украины на среду, 16 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,76 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,69 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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Официальный курс
Нацбанк на 16 декабря, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 27,76 (15 декабря – 27,87)
100 EUR – 33,69 (15 декабря – 33,89)
Межбанк
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,75/27,76 грн/долл., к евро – на уровне 33,65/33,67 грн/евро.
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на вторник, 15 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,87 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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