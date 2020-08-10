В Украине подешевела валюта: свежий курс доллара

Курс доллара подешевел до 27,60 гривни, а курс евро снизился до 32,46 гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 11 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,60 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,46 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2760,07 (10 августа – 2764,86)

100 EUR – 3246,53 (10 августа – 3268,48)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,60/27,62 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,43/32,46 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 10 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,65 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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