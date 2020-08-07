К концу недели курс доллара в Украине стабилизировался

Гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем

Национальный банк Украины на понедельник, 10 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,65 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,68 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 10 августа, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,65 (7 августа – 27,67)

100 EUR – 32,68 (7 августа – 32,79)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,63/27,65 грн/долл., к евро – 32,64/32,68 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на 7 августа установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,67 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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