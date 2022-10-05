В крупнейших банках и обменниках курс гривни укрепился, а на межбанковском рынке спрос на валюту увеличился.

Временное улучшение баланса на наличном рынке поспособствовало стабилизации курса гривни, но негативные новости могут привести к новым колебаниям на рынке.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

Отмечается, что на прошлой неделе сбалансированность наличного рынка улучшилась, и курс гривни на нем стабилизировался на уровне около 41 грн/долл. В то же время на безналичном рынке баланс еще больше сместился в пользу спроса, нуждаясь в увеличении интервенций НБУ.

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На наличном рынке ажиотажный спрос немного спал, и в 10 крупнейших банках курс гривни даже усилился за неделю до 40,4-41,4/долл. с 40,6-41,6/долл. Укрепился курс гривни и в небанковских обменниках. А вот на межбанковском рынке спрос на валюту увеличился.

"Временное улучшение баланса на наличном рынке поспособствовало стабилизации курса гривни и даже незначительному укреплению. Но негативные новости могут привести к новым колебаниям на наличном рынке и еще большему спросу на безналичном. В то же время спрос бизнеса на валюту растет, что обуславливает еще большие интервенции НБУ", - отмечают аналитики.

По их мнению, это может быть и следствием опасений, что НБУ может снова ослабить официальный курс, но сам регулятор отрицает такие планы и считает, что имеет достаточно ресурса сохранять курс на текущем уровне.

Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте госбюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

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