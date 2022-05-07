По возможности восстановления способности валютного рынка к самобалансированию, НБУ будет ослаблять ограничения и постепенно вернется к плавающему курсообразованию.

Нацбанк заявил, что вернется к плавающему курсообразованию и применению учетной ставки в качестве главного инструмента монетарной политики по мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы.

Об этом говорится в сообщении учреждения. Там отметили, что административные ограничения на валютном рынке, как и фиксация учетной ставки, являются временными мерами.

Так, по возможности восстановления способности валютного рынка для самобалансирования, НБУ будет ослаблять ограничения и постепенно вернется к плавающему курсообразованию.

А по мере снижения неопределенности и усиления действенности каналов монетарной трансмиссии НБУ восстановит прогнозный цикл и вернется к применению ключевой ставки как основного монетарного инструмента.

Как известно, Нацбанк не меняет учетную ставку(10%) и с начала полномасштабной войны закрепил курс на уровне 29,25 грн за доллар.

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ищет в целом не менее 5 миллиардов долларов США на месяц в виде международной помощи для покрытия расходов страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ежемесячно Украина нуждается в 7 млрд долларов на покрытие дефицита государственного бюджета. На восстановление всего, что разрушила российская армия в Украине, нужно 600 млрд долларов.

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