Значительную часть рассчитывают получить от США.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ищет в общей сложности не менее 5 миллиардов долларов США в месяц в виде международной помощи для покрытия расходов страны.

Об этом сообщает The Washington Post.

Выступая в Вашингтоне на встречах с высокопоставленными официальными лицами США, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает получать от США по 2 миллиарда долларов в месяц на покрытие неотложных расходов в апреле, мае и июне. Всего стране нужно не менее 5 миллиардов в месяц.

"Нам нужно восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну", — сказал Марченко в интервью изданию.

По словам министра, эти средства необходимы, чтобы продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам здравоохранения и образования и другие гуманитарные нужды. Украина могла бы напечатать больше денег, чтобы покрыть некоторые из этих расходов, но это привело бы к скачку инфляции.

Как сообщалось ранее, некоторые депутаты Конгресса и украинские чиновники настаивали на том, чтобы США передали Украине замороженные резервы Центрального банка России. Эти активы исчисляются десятками миллиардов и могут составить значительную сумму для помощи в послевоенном восстановлении страны.

Известно, что США рассматривают передачу более 300 млрд долларов замороженных активов Центрального банка России на помощь в восстановлении Украины. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на восстановление Украины после войны потребуется минимум 600 млрд долларов.

Заморозка золотовалютных резервов России

После вторжения в Украину в отношении России были введены санкции. В частности, была заморожена примерно половина из около 640 миллиардов долларов в золотовалютных резервах РФ. Заморозка резервов привела к проблемам с исполнением Россией обязательств, в том числе долговых.

В начале апреля США запретили правительству России оплатить держателям своего суверенного долга более 600 миллионов долларов из замороженных резервов в американских банках. Ранее Министерство финансов США позволяло российскому правительству использовать замороженные средства для осуществления купонных платежей по суверенным долгам, номинированным в долларах, в каждом отдельном случае.

Вскоре Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах. Если до 4 мая Москва не совершит выплаты, то полный валютный дефолт станет первым для России более чем за столетие, когда Ленин отказался от облигаций, выпущенных царским правительством.

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