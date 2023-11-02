Ситуация на валютном рынке сейчас стабильная, отметил аналитик.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин уверен, что курс доллара в Украине в ближайшее время будет колебаться на наличном валютном рынке, но в пределах 38 грн/долл., передает 24 канал.

"Конечно, курс может и дальше опуститься. Но это в том случае, когда на межбанке будет укрепляться гривня", - отметил он.

По его словам, ситуация на валютном рынке сейчас стабильная.

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"У Нацбанка достаточно сильные позиции в золотовалютных резервах, он полностью контролирует рынок. Так что, на межбанке мы видим достаточно стабильный тренд. Кроме того, регулятор в среднем примерно еженедельно делает валютные интервенции на 680 миллионов долларов. И при этом курс продолжает снижаться. Впрочем, наличный рынок живет своей жизнью", - сказал эксперт.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 1 ноября

Напомним, курс гривни к доллару в банках Украины 1 ноября укрепился на 5 копеек - до 37,95 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно было в среднем по курсу 37,40 грн за доллар.

А курс доллара в "ПриватБанке" 1 ноября остался на предыдущем уровне - 37,60 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составлял 40,40 грн за евро.

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