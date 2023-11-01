УНИАН узнал, как изменился курс доллара 1 ноября.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 1 ноября, остался на предыдущем уровне - 37,60 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37 грн, евро - по курсу 39,40 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 40,32 грн.

Курс валют в Украине

Средний наличный курс гривны к доллару в банках Украины сегодня, 1 ноября, укрепился на 5 копеек - до 37,95 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,40 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривны сегодня укрепился на 10 копеек и составляет 40,40 грн за евро. Продать евро можно по курсу 39,80 грн за евро.

Национальный банк Украины на среду, 1 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,28 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 8 копеек по сравнению с курсом на 31 октября.

Официальный курс гривны к евро на первый день ноября установлен на уровне 38,55 грн/евро.

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