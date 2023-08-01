Ситуация на валютном рынке почти полностью контролируется интервенциями НБУ, отметил экономист.

В ближайшие недели курс доллара в Украине вряд ли существенно изменится, прогнозирует экономист Борис Кушнирук, передает РБК-Украина.

По мнению эксперта, рост курса доллара на прошлой неделе на 50 копеек на наличном рынке не стоит внимания: "Я не вижу оснований для смены тренда на данный момент. И это не такие изменения, о которых можно было бы говорить".

Кушнирук уверен, что ситуация на валютном рынке сейчас меняться не будет, так как она почти полностью контролируется интервенциями Национального банка.

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"Рыночного курса нет, и я надеюсь, не будет до завершения войны. Если фактически большинство валютного предложения закрывает Национальный банк, то фактически никакого рыночного курса быть не может априори во время войны. И я думаю, что даже некоторое время после завершения войны, какого-то рыночного курса быть не может", - отметил экономист.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 31 июля

Напомним, в банковских обменниках курс гривни к доллару 31 июля остался на уровне предыдущего показателя - 37,80 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составил 41,95 грн/евро.

И курс доллара в "ПриватБанке" 31 июля остался на предыдущем уровне - 37,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении подешевел на 10 копеек и составил 41,85 грн/евро.

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