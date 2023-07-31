На межбанке котировки безналичного доллара сохранятся в уже стандартном коридоре, отметил эксперт.

Наличный курс доллара в Украине до 2 августа в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 36,55 до 37,90 грн/долл.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, отметив, что в обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в пределах от 36,60 до 37,75 грн/долл.

А котировки наличного евро в банках при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 41,50 до 41,90 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 41,70 до 41,80 грн/евро, прогнозирует эксперт.

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Козырев уверен, что на межбанке котировки безналичного доллара сохранятся в уже стандартном коридоре 36,5686-36,9343 гривни, котировки безналичного евро - 40,66 до 41,37.

"У нас практически не работает зерновой коридор. Национальному банку придется активно продавать валюту, чтобы удерживать и закрывать дефицит валюты на рынке. По моим подсчетам, за неделю ему потребуется потратить на это от 400 до 600 миллионов долларов", - отметил он.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 29 июля

Напомним, в банковских обменниках наличный курс гривни к доллару 29 июля ослабился на 10 копеек - до 37,80 грн/долл. Касательно евро курс гривни укрепился на 5 копеек - до 41,95 грн/евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 29 июля подешевел на 10 копеек - до 37,55 грн за доллар. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,95 грн/долл., евро - 40,95 грн/евро.

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