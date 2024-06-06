Продать доллар можно в среднем по курсу 40,10 грн, евро - 43,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 6 июня, снизился на 15 копеек - до 40,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также снизился на 10 копеек и составляет 44,40 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,57 грн за евро.

Курс валют Киев

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 40,60 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,50 грн).

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Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 7 копеек - 44,31 грн/евро (курс продажи - 44,15 грн/евро).

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк Украины установил на четверг, 6 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,13 грн/долл. То есть гривна усилилась на 16 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Ранее сообщалось, что курс доллара в украинских банках до 7 июня будет находиться в пределах коридора от 40,25 до 41,65 грн/долл. А в обменниках финкомпаний - от 40,30 до 41,50 грн/долл.

В свою очередь руководитель департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой считает, что валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными: межбанк - 40 - 41 гривна за доллар, и наличный рынок - 40 - 41 гривна.

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