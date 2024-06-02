По словам экспертов, НБУ работает в рамках управляемой гибкости курса, а потому определяет все границы и имеет для этого все возможности.

На прошлой неделе официальный курс доллара впервые в истории пересек границу в более 40 гривень. Сейчас Нацбанк переходит на новый курсовой коридор. НБУ работает в рамках управляемой гибкости курса, а потому определяет все границы и имеет для этого все возможности, в том числе и финансовые через золото-валютные резервы. Об этом "24 каналу" рассказал эксперт Андрей Шевчишин.

По его словам, похожая ситуация была в конце декабря, когда курс пересек 38 гривен и шел до 39 гривень. Сейчас аналогичным образом показатель пересек 40 гривень и перешел в новый коридор. Аналитик добавляет, что регулятор будет показывать, где, скорее всего, остановится курс. Это может быть как 41 гривня, так и больше.

В то же время руководитель департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой считает, что в июне, несмотря на возможные обстоятельства, как объективные, так и чисто эмоциональные, валютные курсы не пересекут "психологических полосок", а основные валютные изменения не превысят 2% от начального курса июня (до 1 гривни).

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Ожидается, что валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными: межбанк – 40 - 41 гривня за доллар, и наличный рынок – 40 - 41 гривня.

Лесовой добавляет, что даже если по итогам месяца курс доллара превзойдет заложенный в бюджет среднегодовой курс в 40,7 гривни, то это не должно вызвать особой паники или ажиотажа: Рынок "живой" и в дальнейшем при определенных обстоятельствах можно будет наблюдать определенный "откат" курсов, добавил эксперт.

Курс валют – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,54 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Ранее УНИАН писал, что общие курсовые показатели в июне не претерпят радикальных изменений, а отклонения от "стартового" курса июня иногда могут достигать 2% (около 1 грн).

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