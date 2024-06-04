Финансисты не захотят рисковать, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине на текущей неделе до 7 июня в банках будет находиться в пределах коридора от 40,25 до 41,65 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,30 до 41,50 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евровалюты, то котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 42,70 до 45,20 грн/евро, а в пунктах обмена валюты финкомпаний - от 43,45 до 45,10 грн/евро, уверен эксперт.

"Валютные риски значительно выросли, поэтому финансисты не захотят рисковать… Учитывая рост напряженности на валютном рынке, а также высокую волатильность пары евро/доллар на международном рынке, владельцы обменников будут часто менять свои котировки в течение дня в зависимости от поведения украинского межбанка и пары евро/доллар на внешних площадках", - спрогнозировал Козырев. Видео дня

Он уверен, что НБУ вынужден будет практически ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, а курсовой тренд на межбанке будет полностью зависеть от ценников регулятора при их проведении:

"Мой прогноз по паре евро/доллар будет в пределах коридора от 1,074 до 1,09 доллара за евро. Поэтому, если в этот период на межбанке котировки доллара будут в пределах коридора 40,25 -40,95 гривень, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро будет в пределах коридора от 43,22 до 44,64 грн".

Курс доллара в Украине 4 июня

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 4 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,48 грн/долл., таким образом, гривня усилилась на 6 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро на завтра установлен на уровне 43,89 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек.

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