Продать доллар в среднем можно по курсу 36,75 грн, евро – 41,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 17 июля, укрепился на 3 копейки – до 37,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек и составляет 41,80 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,80 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

Что происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, курс наличного доллара в "ПриватБанке" 15 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар. Курс евро в банке тогда подорожал на 15 копеек – до 41,50 грн/евро.

Видео дня

С начала 2023 года укрепление гривни уже составляет более 8%. В июне правление Национального банка, приняло решение в восьмой раз сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, что будет способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов, сохранению устойчивости валютного рынка и снижению инфляции, что в комплексе будет формировать предпосылки для дальнейшего постепенного смягчения валютных ограничений.

По данным инвестгруппы ICU, насыщенность рынка наличной валютой сохраняется на высоком уровне, что способствует дальнейшему сближению наличного и официального курсов. Межбанковский рынок остается под контролем Нацбанка, который сейчас имеет рекордно большие золотовалютные резервы и чувствует себя вполне спокойно с текущими потребностями в интервенциях.

Вас также могут заинтересовать новости: