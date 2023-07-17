Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня, 17 июля, остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подорожал на 10 копеек – до 41,60 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 42,55 грн. продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн/долл., евро - 40,60 грн/евро.

Курс во время войны

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 17 июля, укрепился на 3 копейки – до 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослабился на 5 копеек и составляет 41,80 грн/евро.

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На этой неделе ситуация на наличном валютном рынке будет подобной ситуации предыдущей недели: наличный курс будет находиться в новых условных пределах 36,7 - 37,7 грн/долл. и 40-41 грн/евро, прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По словам эксперта, разница между курсом покупки и продажи сохранится в рамках 0,15 - 0,25 грн, а ежедневные колебания будут в пределах 0,1 - 0,3 грн.

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