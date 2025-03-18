Многие украинцы следят за курсом доллара, чтобы получить максимальную выгоду. Эксперты дали свои советы относительно того, продавать или покупать валюту.
Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в комментарии ТСН отметил, что на данный момент можно запасаться валютой.
"Покупательная способность гривни продолжает снижаться, поэтому стратегия регулярной покупки валюты на небольшие суммы в пределах 100 долларов, по принципу "купил и забыл", принесет выгоду в ближайшие год-два. Доллары сейчас можно покупать как инвестиционный инструмент, а евро – если планируете тратить их в странах Европы, а не копить", - объяснил аналитик.
При этом он указал, что облигации внутреннего государственного займа или депозиты пока что выгоднее, но не для небольших сумм.
В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин призвал не ждать, когда доллар подорожает, чтобы заработать.
"Есть надежные и простые инвестиционные инструменты: краткосрочные гривневые депозиты сроком действия 90-100 дней, а также ОВГЗ. Они приносят небольшую прибыль, в пересчете 1-1,1% от суммы депозита ежемесячно, но эта прибыль стабильна", - рассказал эксперт.
В то же время глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что нужно использовать все доступные инструменты – валюта, депозиты, ОВГЗ. Что касается доллара и евро, то он советует сейчас покупать именно американскую валюту.
Стоит отметить, что все эксперты не советуют продавать валюту на данный момент.
Курс доллара в Украине - прогноз эксперта до 23 марта
Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в своем прогнозе отметил, что в течение 17-23 марта на валютном рынке будет сохраняться достаточно устойчивая ситуация. По его мнению, текущие курсовые изменения могут идти, как вверх, так и вниз, но не будут выходить за пределы коридора в 41,4 - 42 гривни за доллар.