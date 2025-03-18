Олег Пендзин призвал не ждать, когда доллар подорожает, чтобы заработать.

Многие украинцы следят за курсом доллара, чтобы получить максимальную выгоду. Эксперты дали свои советы относительно того, продавать или покупать валюту.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в комментарии ТСН отметил, что на данный момент можно запасаться валютой.

"Покупательная способность гривни продолжает снижаться, поэтому стратегия регулярной покупки валюты на небольшие суммы в пределах 100 долларов, по принципу "купил и забыл", принесет выгоду в ближайшие год-два. Доллары сейчас можно покупать как инвестиционный инструмент, а евро – если планируете тратить их в странах Европы, а не копить", - объяснил аналитик.

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При этом он указал, что облигации внутреннего государственного займа или депозиты пока что выгоднее, но не для небольших сумм.

В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин призвал не ждать, когда доллар подорожает, чтобы заработать.

"Есть надежные и простые инвестиционные инструменты: краткосрочные гривневые депозиты сроком действия 90-100 дней, а также ОВГЗ. Они приносят небольшую прибыль, в пересчете 1-1,1% от суммы депозита ежемесячно, но эта прибыль стабильна", - рассказал эксперт.

В то же время глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что нужно использовать все доступные инструменты – валюта, депозиты, ОВГЗ. Что касается доллара и евро, то он советует сейчас покупать именно американскую валюту.

Стоит отметить, что все эксперты не советуют продавать валюту на данный момент.

Курс доллара в Украине - прогноз эксперта до 23 марта

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в своем прогнозе отметил, что в течение 17-23 марта на валютном рынке будет сохраняться достаточно устойчивая ситуация. По его мнению, текущие курсовые изменения могут идти, как вверх, так и вниз, но не будут выходить за пределы коридора в 41,4 - 42 гривни за доллар.

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