Курс гривны к евро установлен на уровне 45,35 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 19 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,57 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,35 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 19 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,57/41,60 грн/долл., а евро - 45,39/45,41 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 18 марта подорожал на 1 копейку и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 45,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 44,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Издание Reuters сообщило, что евро 18 марта достиг самого высокого уровня по отношению к доллару более чем за пять месяцев. На это повлияло ожидание, что парламент Германии проголосует за масштабное увеличение заимствований, которое может ускорить рост крупнейшей экономики Евросоюза и всего региона.

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