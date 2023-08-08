Эксперт уверена, что на текущей неделе возобновится тренд на плавное снижение стоимости наличного доллара.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели (13 августа) будет находиться в диапазоне 37,1 - 37,5 грн/долл. Как прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, в указанный период на рынке будет наблюдаться тенденция к медленному притяжению курса доллара к официальному, передает 24 канал.

"Это дает повод прогнозировать постепенное понижение спроса на иностранную валюту и коррекцию наличного курса. На мой взгляд, на этой неделе возобновится тренд на плавное снижение стоимости наличного доллара. А курс в ближайшие семь дней будет находиться в диапазоне 37,1 - 37,5 гривни", - отметила она.

По словам банкира, переходная дата и массовые выплаты зарплат подпитали спрос на иностранную валюту и спровоцировали небольшое подорожание доллара на прошлой неделе.

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"Следовательно, курс большую часть прошлой недели удерживался в диапазоне 37,3 - 37,45 гривни", - добавила Золотько.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 7 августа

Напомним, в банковских обменниках наличный курс гривни к доллару 7 августа сохранил свои позиции, оставшись на том же уровне - 37,55 грн/долл. Относительно евро курс гривни просел на 5 копеек и составлял 41,55 грн/евро.

А наличный курс гривни к евро в "ПриватБанке" 7 августа ослабел на 5 копеек, - до 41,5 грн за евро. Продать европейскую валюту в банке можно было немного выгоднее - по курсу 40,5 гривень.

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