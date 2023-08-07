Наличный курс гривни к евро в "ПриватБанке" сегодня, 7 августа, ослабел на 5 копеек, - до 41,5 грн за евро по сравнению с пятницей 4 августа. Продать европейскую валюту в банке можно немного выгоднее по курсу 40,5 гривен.
Курс наличного доллара в "ПриватБанка" остался на предыдущем уровне - 37,35 грн за доллар. Продать валюту можно по курсу 36,75 гривень. Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 41,84 грн.
Что происходит с курсом
Как сообщал УНИАН, наличный курс гривны к евро в "ПриватБанке" 4 августа укрепился на 10 копеек, - до 41,45 грн за евро. Курс наличного доллара не менялся и оставался на уровне 37,35 грн за доллар.
Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал, что на второй неделе августа ситуация на наличном валютном рынке коренным образом не изменится, а наличный курс доллара и евро будет находиться в коридорах 37 - 37,5 грн за доллар и 40,7 - 42 грн за евро.
Банкир Дмитрий Замотаев считает, что к сентябрю ставки по гривневым депозитам могут сократиться с 21% до 19%, в то время, как ставки по долларовым вложениям вырастут.
Что касается валютных депозитов, то в ближайшие 2-3 месяца более трети банков могут существенно пересмотреть ставки. Тенденция к постепенному росту ставок по валютным депозитам с размещением до 1 года продлится минимум до сентября, что постепенно "выведет" валютные депозиты на конкурентный уровень с гривневыми вкладами.