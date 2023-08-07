Относительно евро курс гривни просел и сегодня составляет 41,555 грн/евро.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 7 августа сохранил свои позиции, оставшись на том же уровне - 37,55 грн/долл.

Относительно евро курс гривни просел на 5 копеек и сегодня составляет 41,55 грн/евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37 грн за долл., в свою очередь продавать евро стало более выгодно 40,8 грн за евро (+5 копеек).

Что происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках 4 августа сдал свои позиции, просев до уровня 37,55 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился и составил 41,50 грн/евро. Продать валюту в конце прошлой недели можно было в среднем по курсу 37 грн за долл., и 40,75 грн за евро.

Видео дня

Ранее директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько спрогнозировала, что курс доллара в Украине с 1 августа будет постепенно снижаться.

Эксперты уверены, что в ближайшие дни среди владельцев обменников будет продолжаться тенденция на "разогрев" курса и играх на дальнейших повышениях котировок. Ограничительным фактором при этом станет реальный объем платежеспособного спроса на валюту граждан.

До вторжения России в Украине был плавающий курс гривны. 24 февраля 2022 года Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,25 грн/долл. 21 июля 2022 года НБУ повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл., он не меняется до сегодняшнего дня.

Вас также могут заинтересовать новости: