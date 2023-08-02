Наличный курс доллара будет постепенно снижаться, считает эксперт.

Курс доллара в Украине с 1 августа будет постепенно снижаться. Как прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, наличный курс продажи доллара до конца текущей недели будет находиться в пределах коридора 37,1 - 37,6 грн/долл., передает 24 канал.

По мнению эксперта, на текущей неделе валютный рынок ожидает коррекция.

Она считает, что наличный курс доллара будет постепенно снижаться, приближаясь к отметкам середины месяца. И, учитывая достаточно динамичный рост на прошлой неделе, этот процесс может быть несколько более длительным.

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Кроме того, Золотько акцентировала внимание на том, что банки только начали пересматривать ставки по депозитам в гривне после изменения учетной ставки, поэтому нужно время, чтобы оценить реальное влияние этого процесса.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 1 августа

Напомним, в банковских обменниках наличный курс гривни к доллару 1 августа укрепился до 37,55 грн/долл. Относительно евро курс гривни также укрепился и составил 41,7 грн/евро.

А наличный курс гривни к доллару в "ПриватБанке" укрепился на 28 копеек, - до 37,27 грн за доллар (со вчерашних 37,55 грн за доллар). Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 36,72 грн/долл., евро - 40,70 грн/евро.

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