Сергей Мамедова отметил, что во втором полугодии ускорение инфляции может составить максимально до 6%.

Несмотря на то, что поднятие тарифов на электроэнергию, ожидаемое июльское увеличение акцизов на топливо и возможные сложности в работе бизнеса из-за перебоев с энергоснабжением могут оказать инфляционное давление, однако до конца лета инфляция будет оставаться достаточно умеренной.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов спрогнозировал, что на летний период девальвация гривны будет почти нулевой, а колебания курса доллара будет происходить в пределах коридора 40-41 грн.

"Нацбанк является главным игроком на валютном рынке: сейчас действует режим "управляемой гибкости", который делает невозможным резкий обвал гривны. Кроме того, согласно прогнозам регулятора, до конца года ситуация в украинской экономике не будет выбиваться за пределы ранее озвученных прогнозов. То есть во втором полугодии ускорение инфляции может составить максимально до 6%", - сказал банкир.

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Курс валют и инфляция в Украине - последние новости

По данным отчета НБУ о финансовой стабильности, в Украине сохраняется дефицит валюты, и Нацбанк продолжает использовать интервенции (покупка, продажа или обмен иностранной валюты на межбанке) для сбалансирования рынка.

Глава Национального банка Андрей Пышный сообщил, что инфляция в Украине ускорится до конца года, однако будет оставаться умеренной.

По его словам, такая ценовая динамика будет определяться прежде всего сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны, вероятно, несколько ниже урожаями после прошлогодних рекордов, переносом на цены роста заработных плат относительно высокими темпами, а также повышением тарифов на электроэнергию.

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